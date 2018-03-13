Пункт Сравнения Оптико — Электронный

Стрелковый Тренажер Интерактивный Лазерный

Стрелковый Тренажер Электронный Лазерный

Стрелковый Тренажер

Эргономика и удобство Проводные соединения оружия и компьютера, мишеней и компьютера или оружия, мишеней и компьютера ограничивают свободу размещения и перемещение стрелков, наличие проводов видоизменяет макеты оружия и создают дополнительные неудобства для стрелка. Полное отсутствие проводов на мишенях и оружии позволяют располагаться и перемещаться свободно никаких ограничений и достоверные реалистичные модели оружия без проводов Полное отсутствие проводов на мишенях и оружиипозволяют располагаться и перемещаться свободно никаких ограничений и достоверные реалистичныемодели оружия без проводов

Размещение Ограничено длинами проводов к мишеням или к макетам оружия Провода мешают перемещаться в учебном классе не только стрелкам — но и всем наблюдающим за стрельбами Вы можете размещать мишени и стрелков так как Вам удобно или так как позволяет Ваше помещение Вы не ограничены ничем При этом стрелки могут находиться даже за спинами наблюдающих за стрельбами — луч абсолютно безвреден и отсутствие проводов позволит Вам это сделать Вы можете размещать мишени и стрелков так как Вам удобно или так как позволяет Ваше помещение Вы не ограничены ничем При этом стрелки могут находиться даже за спинами наблюдающих за стрельбами — луч абсолютно безвреден и отсутствие проводов позволит Вам это сделать

Надежность Наличие проводов — приводит к их обрывам или повреждением в том числе разьемов и штекеров что делает проводной тренажер — менее надежным по сравнению с беспроводными Отсутствие проводов — делает тренажер более простым и надежным Вы больше не будете следить за тем чтобы провода на полу не заломались или не были чем-то пережаты Отсутствие проводов — делает тренажер более простым и надежным Вы больше не будете следить за тем чтобы провода на полу не заломались или не были чем-то пережаты

Мишени и количество

стрелковых направлений Количество мишеней ограничено физически вы платите за каждую не дешевую электронную мишень и дополнительно следите за ее аккуратным использованием Повредив мишень — Вы делаете весь Тренажер / ТИР непригодным к использованию Количество стрелковых направлений ограничивается количеством мишеней- и не превышает 1-4 направлений! Количество мишеней — не ограничено! Они выводятся на проектором на любую поверхность или просто на мотовый LED монитор / экранКоличество стрелковых направлений не ограничено! Вы можете выводит на экран столько мишеней — сколько можно помемтить на Вашем экране Количество мишеней — от 1 до 8 Они бесплатны! Просто распечатайте их прямо из программы Количество стрелковых направлений от 1 до 8

Мишени ассортимент Ассортимент мишеней крайне ограничен Зачастую не более 2 видов мишеней: Грудная мишень №4 и спортивная №8 — либо одна из них Не менее 42 видов мишеней: — Спортивные мишени 4,7,8,9,10 — Мишени курса стрельб МО — Мишени курса стрельб МВД — Мишени из курса практической стрельбы Не менее 7 видов мишеней: — Спортивные мишени 4,7,8,9,10 — Мишени курса стрельб МО №4 №6

Мишени имитация

удаления Имитация расстояния — ограничена количеством мишеней Для каждого отдельного случая (упражнения) — Вам потребуется новая мишень — вид мишени — имитация удаления Имитация расстояния достигается цифровым способом за счет приближения — увеличения и удаления — уменьшения мишени Для точного математического расчета размераотображаемой мишени учитываются следующее: — Размер экрана отображающего мишени — Расстояние стрелка от экрана — Необходимое удаление мишени (от 1 до 800 метров) Имитация расстояния достигается следующим способом: за счет приближения — увеличения и удаления — уменьшения мишени Мишени различной степени удаления можно вывести на печать прямо из программы

Оружие Только полностью переделанные макеты с торчащей из ствола камерой или громоздкие насадки все это с проводами НЕТ ПРОВОДОВ Оружие по весу и габаритам соответствуеторигинальным прототипам боевого оружия Если у Вас уже есть ММГ или пневматика Можно использовать вставки и насадки не вносящие изменений в баланс и внешний вид оружия НЕТ ПРОВОДОВ Оружие по весу и габаритам соответствует оригинальным прототипам боевого оружияЕсли у Вас уже есть ММГ или пневматика Можно использовать вставки и насадки не вносящие изменений в баланс и внешний вид оружия