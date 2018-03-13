Работа лазерного стрелкового тренажера построена на принципе обратной связи с целью. В зависимости от комплекта лазерного тира в качестве цели, может выступать как обычная бумажная мишень, так и динамичная мишенная обстановка, спроецированная с помощью проектора. Выстрел осуществляется из оружия, оборудованного специальным лазером. Место каждого попадания по цели фиксируется высокоточной камерой и координаты отправляются в управляющую программу, которая в свою очередь анализирует полученные данные и выдает их на экран проекции в виде поражения мишени или виртуального противника, а в случае электронного комплекта показывает места попаданий на экране компьютера.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Описание:
Оптимальное решение для организации:
ВИДЕО И ФОТО
КОМПЛЕКТЫ ЛАЗЕРНЫХ ТИРОВ
Лазерный стрелковый тренажер
для нормативов по стрельбе, НВП, ОБЖ и образования
БАЗОВЫЙ (1 место)
Комплект программ: SHOOTING TRAINER + TARGET CONSTRUCTOR (бессрочная лицензия)
Лазерный пистолет Glock — красный луч
USB Камера для Лазерного Стрелкового Тренажера
Лазерный пистолет Glock — красный луч
В подарок! (Подробности по акции уточняйте у менеджера по телефону)
Лазерный стрелковый тренажер
для нормативов по стрельбе, НВП, ОБЖ и образования
БАЗОВЫЙ (1 место)
Комплект программ: SHOOTING TRAINER + TARGET CONSTRUCTOR (бессрочная лицензия)
USB Камера для Лазерного Стрелкового Тренажера
Лазерная Насадка PSS Extern D 4,5 (красный луч)
Лазерный стрелковый тренажер
для нормативов по стрельбе, НВП, ОБЖ и образования
БАЗОВЫЙ (1 место)
Комплект программ: CAM CLICKER + TARGET CONSTRUCTOR (бессрочная лицензия)
USB Камера для Лазерного Стрелкового Тренажера
Лазерный пистолет ПМ (красный луч)
Лазерный стрелковый тренажер
для нормативов по стрельбе, НВП, ОБЖ и образования
БАЗОВЫЙ (2 места)
Комплект программ: SHOOTING TRAINER + TARGET CONSTRUCTOR (бессрочная лицензия)
Лазерная винтовка МР — красный луч
USB Камера для Лазерного Стрелкового Тренажера
Лазерная винтовка МР — красный луч
2 шт.
Лазерный стрелковый тренажер
для нормативов по стрельбе, НВП, ОБЖ и образования
МАКСИМАЛЬНЫЙ (1 место)
Комплект программ: SHOOTING TRAINER + TARGET CONSTRUCTOR + START SHOOTING GAMES (бессрочная лицензия)
USB Камера для Лазерного Стрелкового Тренажера
Лазерная винтовка МР — красный луч 4 шт.
Проектор мультимедийный
Экран для проектора
Лазерный стрелковый тренажер
для нормативов по стрельбе, НВП, ОБЖ и образования
МАКСИМАЛЬНЫЙ (2 места)
Комплект программ: SHOOTING TRAINER + TARGET CONSTRUCTOR + START SHOOTING GAMES (бессрочная лицензия)
USB Камера для Лазерного Стрелкового Тренажера
Лазерная винтовка МР — красный луч
Лазерный автомат AK-74 красный луч
Лазерный пистолет ПМ красный луч
Ноутбук
Проектор мультимедийный
Экран для проектора
Лазерный стрелковый тренажер
для нормативов по стрельбе, НВП, ОБЖ и образования
БАЗОВЫЙ (1 место)
Программа для электронного тира: SHOOTING RANGE (бессрочная лицензия)
USB Камера для Электронного Стрелкового Тренажера
Лазерная винтовка МР — красный луч
ВЫ НАШЛИ БОЛЕЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА
- Наше оборудование сертифицировано, а программное обеспечение внесено в Единый реестр российских программ Минкомсвязи.
- Наше программное обеспечение позволит Вам организовать от 1 до 8 стрелковых мест единовременно.
НОВАЯ АКЦИЯ!
Игровой Сборник в Подарок
Отправьте заявку на получение Прайс-Листа и получите игровой сборник для тира (
29 900 руб.) совершенно бесплатно!*
* Предложение действительно только при покупке комплекта электронного тира стоимостью от 39 970 руб. Подробности по акции уточняйте у менеджера по телефону.
2024/10/31 17:35:20
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Почему у вас так дорого?
Если Вы внимательно изучите предложения на рынке, то обратите внимание, что бесплатный сыр, как известно в мышеловке, на своем официальном сайте мы подробно расписываем из чего состоит комплект и цену каждой его составляющей. Собственное производство и разработка программного обеспечения позволяет нам давать хорошие цены на готовые решения. Более того, 90% предложений на рынке — торговые компании, которые не могут делать цены ниже, так как большинство из них самих приобретают оборудование у нас.
Если все-же Вы нашли оборудование для тира на более выгодных условиях и хотите его купить — сообщите нам об этом — мы поможем Вам детально разобраться в предложении и выявить все скрытые от неопытного пользователя моменты, защитив Вас таким образом от мошенников и недобросовестных поставщиков.
Как посмотреть подробную презентацию и описание Вашего тира и программного обеспечения?
Видео демонстрации наших тиров и программного обеспечения — Вы можете посмотреть по ссылке на нашем YOUTUBE канале
Текстовые инструкции по установке программного обеспечения:
- TARGET CONSTRUCTOR (базовая)
- TARGET CONSTRUCTOR (расширенная)
- PRO TARGET CONSTRUCTOR (базовая)
- PRO TARGET CONSTRUCTOR (расширенная)
- START SHOOTING GAMES
- BASIC SHOOTING GAMES
- HUNTING RANGE
- UNDER FIRE
- UNIVERSAL SHOOTING PROGRAM
Видео инструкции по установке программного обеспечения:
Где можно посмотреть оборудование и протестировать его?
Наш шоу-рум в Москве: Огородный проезд дом 5 строение 9.
Также мы можем сообщить Вам контакты наших представителей в Вашем регионе, для этого свяжитесь с нами по форме связи:
Есть ли у Вас представители в регионах?
Да сообщим Вам контакты наших представителей в Вашем регионе, для этого свяжитесь с нами по форме связи:
Комплект за 29 900 руб уже включает в себя электронное оружие, проектор и компьютер?
Нет 29 900 — это базовый комплект программного обеспечения и специальной USB камеры- детектора, для работы интерактивного тира вам также понадобится проектор, компьютер или ноутбук. Если у Вас нет компьютера или проектора — Вы можете приобрести ПОЛНЫЙ комплект оборудования у нас на этом сайте. Для электронного тира (стрельба по бумажным мишеням) нужен только компьютер или ноутбук. Проектор потребуется для Интерактивного тира где используется проекция для создания интерактивной мишенной обстановки.
Какие гарантии Вы даете на оборудование?
Мы единственные на этом рынке даем РЕАЛЬНУЮ гарантию на оборудование!
Что это значит:
- Вы сразу получаете замену гарантийного оборудования на новое в день обращения!
- Только после этого мы будем устанавливать причину поломки.
- Если Вы находитесь в регионе: Наш курьер доставит Вам новое оборудование сразу после обращения — вы вернете ему гарантийное оборудование.
- Доставка нового оборудования и возврат гарантийного полностью за наш счет!
ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ:
- Комплектация СТАРТ — 1 год.
- Комплектация ПРОФИ — до 5 лет.
Как быстро отгружается товар после оплаты?
Товар отгружается в день поступления оплаты если это самовывоз из офиса, шоу-рума. Если доставка осуществляется курьерской службой — отгрузка производится на следующий день после поступления оплаты. Если Вы совершаете оплату онлайн — то программное обеспечение оплаченное через сайт онлайн — высылается на почту пользователю сразу после проведения им оплаты онлайн.
Сколько стоит доставка?
Доставка для наших клиентов бесплатная, до двери в руки получателю. Более того, мы используем курьерскую доставку, это означает, что посылку вы получите максимально быстро и в идеальном состоянии.
Чем отличается электронный тир от интерактивного тира?
В электронном тире стрельба ведется по бумажным мишеням или специально изготовленным пластиковым мишеням, программа обрабатывает результаты стрельбы и в реальном времени дает оценку выполнения упражнения стрелком или группой стрелков. В интерактивном тире стрельба ведется по интерактивной мишенной обстановке, которую выводят на экран с помощью компьютера и проектора. Такая система позволяет вести стрельбу не только по статичным мишенями, но и по подвижным, а также выполнять стрелковые упражнения по интерактивным сюжетам и играм, различные спецоперации, охота и детские мультяшные игры.
Чем отличаются макеты оружия с красным и инфракрасным лучом?
Электронные макеты оружия с красным лучом генерирует при выстреле видимый человеческим глазом луч мощностью 1 мВт, 650 нм, электронные макеты оружия с красным лучом генерирует при выстреле не видимый человеческим глазом луч мощностью 1 мВт, 780 нм. В зависимости от задач рекомендуется использование красного — видимого луча для обучения начинающих стрелков основам прицеливания и базовым принципам стрельбы, а использование инфракрасного луча, для развития навыков у опытных стрелков.
Какой принцип работы интерактивного лазерного тира?
В интерактивном тире стрельба ведется по интерактивной мишенной обстановке, которую выводят на экран с помощью компьютера и проектора. Такая система позволяет вести стрельбу не только по статичным мишенями, но и по подвижным, а также выполнять стрелковые упражнения по интерактивным сюжетам и играм, различные спецоперации, охота и детские мультяшные игры.
Принцип работы основан на распознавании программой при помощи специальной камеры детектора световых пятен от электронных макетов оружия в рамках спроецированной мишенной обстановки и регистрации попадания в нужной точке.
Какой принцип работы электронного лазерного тира?
В электронном тире стрельба ведется по бумажным мишеням или специально изготовленным пластиковым мишеням, программа обрабатывает результаты стрельбы и в реальном времени дает оценку выполнения упражнения стрелком или группой стрелков.
Принцип работы основан на распознавании программой при помощи специальной камеры детектора световых пятен от электронных макетов оружия в рамках распознанной ранее программой мишенной обстановки и регистрации попадания в нужной точке.
Как быть уверенным, что после оплаты мы точно получим свой заказ?
Независимо от формы оплаты будь то онлайн оплата или оплата по банковским реквизитам — Вы получаете кассовый чек и договор, который гарантирует выполнения нами обязательств по поставке, только после подписания Вами товарной накладной о получении оборудования или программного
товара — наши обязательства по поставке будут считаться исполненными. Более того, мы стараемся не просто быстро поставить оборудование — но и помогаем максимально просто и удобно им пользоваться, сразу после оплаты с Вами свяжется Ваш персональный менеджер сопровождения чтобы сообщить Вам о получении оплаты и отгрузке. Ваш адрес — можете проверить сами — телефон службы заботы о Клиентах +7 (499) 112-31-84, наш специалист сделает все чтобы Вы были довольны приобретением, и оставили классный отзыв о нашей работе.
Как можно оплатить оборудование и программное обеспечение?
Дистанционно:
Мы отправляем Вам договор и счет — Вы оплачиваете его любым удобным способом — в день поступления оплаты на наш счет Вы можете получить оборудование в нашем офисе / службой курьерской доставки — по Москве в день оплаты, по МО / России / СНГ — в зависимости от региона — от 1 до 7 дней — уточняйте у своего менеджера.
- Безналичный — с расчетного счета на расчетный счет.
- Безналичный — через кассу банка на расчетный счет.
На месте:
В офисе: Москва, Огородный проезд д.5 стр.9
Курьеру: при получении по Москве и МО
- Безналичный — с расчетного счета на расчетный счет
- Безналичный — через кассу банка на расчетный счет
- Наличный — оплата на месте — в кассу предприятия
- Банковской картой — в терминал в офисе
Какая площадь помещения нужна для интерактивного тира?
Минимальная площадь для размещения интерактивного тира с шириной экрана 2 метра — 2×3 метра, на этой небольшой площади можно разместить до 2-3 стрелков, если Ваша помещение позволяет, то более удобным будет использовать площадь 3×5 или 3×8 метров — на которой можно разместить до 3-4 стрелков. Несмотря на небольшое удаление от экрана — интерактивный стрелковый тренажер позволяет имитировать удаление мишени до 800 метров за счет цифрового масштабирования мишенной обстановки, что позволяет тренироваться и проводить зачетные стрельбы практически в любом доступном помещении.
Какая площадь помещения нужна для электронного тира?
Минимальная площадь для размещения электронного тира с шириной стены на которой размещены мишени 2 метра — 2×3 метра, на этой небольшой площади можно разместить до 2-3 стрелков, если Ваша помещение позволяет, то более удобным будет использовать площадь 3×5 или 3×8 метров — на которой можно разместить до 3-4 стрелков. Несмотря на небольшое удаление от мишеней — интерактивный стрелковый тренажер позволяет имитировать удаление мишени до 50 метров за счет цифрового масштабирования мишени, что позволяет тренироваться и проводить зачетные стрельбы практически в любом доступном помещении.
У вас все оборудование в наличие, какой срок изготовления?
Всегда в наличии лицензии на программное обеспечение, электронные макеты пистолетов: Макарова, Glock 18, Beretta 92, Автомат Калашникова 74, Винтовки МР-512, все остальные макеты собираются под заказ в течение 2 рабочих дней, дополнительное оборудование, такое как проекторы или ноутбуки, компьютеры, экраны — поставляется на следующий день после поступления оплаты за комплект.
Какие случаи поломок являются гарантийными а какие нет, и как они решаются?
Гарантийным является случай который привел к неисправности или некорректной работе оборудования и не вызван механическими повреждениями оборудования, соответственно механическое повреждения оборудования приведшее к его неисправности либо некорректной работе не будет являться гарантийным случаем. В любом случае, при выполнении своих гарантийных обязательств, чтобы не прерывать работу наших пользователей, мы сначала меняем неисправное оборудование на новое и только потом выясняем причину неисправности. Если случай гарантийный — пользователь ничего не оплачивает.
Что нужно приобрести для организации электронного тира?
Для организации электронного тира Вам понадобится:
- Программное обеспечение — приобретается у нас;
- Камера-детектор — приобретается у нас;
- Макеты электронного оружия — приобретаются у нас;
- Мишени — можно распечатать прямо из программы — можно заказать пластиковые мишени на треногах у нас;
- Компьютер или ноутбук — можно приобрести у нас, или использовать свой.
Что нужно приобрести для организации интерактивного тира?
Для организации интерактивного тира Вам понадобится:
- Программное обеспечение — приобретается у нас;
- Камера-детектор — приобретается у нас;
- Макеты электронного оружия — приобретаются у нас;
- Компьютер или ноутбук — можно приобрести у нас, или использовать свой;
- Проектор — можно приобрести у нас, или использовать свой;
- Экран для проектора — можно приобрести у нас, или использовать свой или проецировать мишенную обстановку на ровную, матовую, белую поверхность, например стену.
Сколько времени занимает установка и настройка программ и оборудования, возможно ли это сделать самостоятельно и насколько это просто?
Установить программное обеспечение и начать пользоваться нашим оборудованием не сложнее чем установить видео-игру на компьютер. Достаточно запустить программу установщика и следовать инструкциям на экране. Более того, мы подготовили подробные текстовые и видео-инструкции, если Вы захотите максимально подробно разобраться во всех возможностях нашего программного обеспечения: ссылки на инструкции
А если захотите — Ваш персональный менеджер (закрепляется за пользователем после приобретения комплекта) подключится к Вашему компьютеру удаленно, покажет и подробно объяснит каждую кнопочку в Вашем новом тире.
Может ли специалист приехать к нам и настроить, установить оборудование, сколько стоит такая услуга?
Сразу после приобретения оборудования Ваш персональный менеджер свяжется с Вами и если захотите подключится к Вашему компьютеру удаленно, покажет и подробно объяснит каждую кнопочку в Вашем новом тире. Помощь персонального менеджера — бесплатна для Вас. Если Вы хотите заказать услугу выезда специалиста — на место — свяжитесь с нами и мы найдем решения по этой форме:
У вас есть в продаже страйкбольные макеты оружия?
Мы можем поставить Вам страйкбольные макеты только в комплекте с интерактивным пневматическим страйкбольным тиром. Хотя гораздо удобнее приобретать страйкбольные макеты оружия рядом с местом использования, так как это, преимущественно механическое изделие, требует своевременного и профессионального ухода и технического обслуживания, производить которое гораздо удобнее и дешевле рядом с местом использования.
У вас есть в продаже травматическое оружие?
Нет мы не продаем травматическое оружие.
У вас есть в продаже огнестрельное оружие?
Нет мы не продаем огнестрельное оружие.
Где мне можно скачать прайс-лист?
Есть ли скидки и подарки при покупке, на каких условиях предоставляется?
Об актуальных акциях, скидках и подарках Вы можете узнать у менеджера.
Вы работаете по 44-ФЗ и 223-ФЗ?
Да, мы аккредитованы на всех ключевых электронных площадках, можем подготовить для Вас оферту или помочь в составлении технического задания для аукциона на покупку оборудования для тира.
В чем отличие пластиковых мишеней от бумажных для Электронного Лазерного ТИРа?
Отличия 2:
Внешний вид — мишени на пластике — выглядят красочнее бумажных.
Долговечность — их трудно помять и испачкать.
Цена — пластиковые мишени стоят денег — бумажные — бесплатно можно печатать из программы в неограниченном количестве.
Какие характеристики должны быть у компьютера для работы нашего программного обеспечения?
Для корректной работы наших программ достаточно следующих характеристик:
МИНИМАЛЬНЫЕ:
Процессор: не менее 1,9 gHz количество ядер: не менее 4
Оперативная память: не менее DDR3
Объем ОЗУ: не менее 4 Gb
Операционная система Windows 7/ 8/10/11
Видеокарта: возможно использование встроенной видеокарты
ОПТИМАЛЬНЫЕ:
Процессор: не менее 2,3 gHz количество ядер: не менее 4
Оперативная память: не менее DDR3
Объем ОЗУ: не менее 8 Gb
Операционная система Windows 7/ 8/10/11
Видеокарта: дискретная не менее 4 Gb
Какое у Вас есть ОРУЖИЕ ? Характеристики макетов оружия. Возможно ли применение не красных, а невидимых лучей. Тип питания?
Всегда в наличии:
Пистолеты:
Макарова (лазерный) — не менее 50 шт
Glock18 (лазерный) — не менее 50 шт
Beretta92 (лазерный) — не менее 10 шт
Автоматы:
Калашникова 74 (лазерный) — не менее 50 шт
Винтовки:
МР-512 (лазерная) — не менее 50 шт
Насадки на пневматическое / огнестрельное оружие:
Насадка Универсальная (лазерная)- 4,5 / 6 / 7,62 / 9 мм — не менее 50 шт
Характеристики макетов оружия: идентичность оригиналам (вес, габариты). По внешнему виду и габаритам макеты электронного оружия — максимально приближены к боевым аналогам.
Подробно с характеристиками и габаритами электронного лазерного оружия можно ознакомиться по запросу.
Срок эксплуатации и ресурс работы:
Зависит от типа встраиваемой электроники.
Например:
Комплект СТАРТ — бюджетное решение стандартного наполнения — гарантия на комплекты СТАРТ — 1 год
Комплект ПРОФИ — более совершенная управляющая электроника, усиленные контактные группы, аккумулятор повышенной емкости — гарантия на комплекты ПРОФИ — 6 лет
Ресурс работы спускового механизма — в случае использования ударного спускового механизма — ресурс ограничен только механической частью — ударно спусковым механизмом самого макета, например в Пистолете Макарова — боевая пружина — своего рода расходный материал — при интенсивной стрельбе — более 5 выстрелов за 10 секунд — она отработает на более 5 000 раз — затем ее можно заменить (цена — 250 — 500 рублей) — часто это делает заказчик самостоятельно — операция достаточно простая. — Сама электроника при этом продолжает исправно работать. Если использовать контактный спусковой механизм (при нажатии на спусковой крючек — замыкается контакт) — надежность оборудования существенно возрастает из-за отсутствия механических процессов.
Мы не используем сменных батареек и аккумуляторов (это не удобно и не надежно) — только встроенные Lipo аккумуляторы — заряжаются быстро и просто — как мобильный телефон по mini_usb — также имеет свой ресурс от 500 до 750 циклов перезарядки — одной такой зарядки хватит приблизительно на 15000 — 20000 выстрелов.
Лазерный модуль — в комплектации СТАРТ — отработает не менее 1 000 000 выстрелов в комплектации ПРОФИ — не менее 3 000 000 выстрелов.
В чем отличие Электронный и Интерактивных Лазерных ТИРов от Оптико - Электронный?
|Пункт Сравнения
|Оптико — Электронный
Стрелковый Тренажер
|Интерактивный Лазерный
Стрелковый Тренажер
|Электронный Лазерный
Стрелковый Тренажер
|Эргономика и удобство
|Проводные соединения оружия и компьютера, мишеней и компьютера или оружия, мишеней и компьютера ограничивают свободу размещения и перемещение стрелков, наличие проводов видоизменяет макеты оружия и создают дополнительные неудобства для стрелка.
|Полное отсутствие проводов на мишенях и оружии позволяют располагаться и перемещаться свободно никаких ограничений и достоверные реалистичные модели оружия без проводов
|Полное отсутствие проводов на мишенях и оружиипозволяют располагаться и перемещаться свободно никаких ограничений и достоверные реалистичныемодели оружия без проводов
|Размещение
|Ограничено длинами проводов к мишеням или к макетам оружия Провода мешают перемещаться в учебном классе не только стрелкам — но и всем наблюдающим за стрельбами
|Вы можете размещать мишени и стрелков так как Вам удобно или так как позволяет Ваше помещение Вы не ограничены ничем При этом стрелки могут находиться даже за спинами наблюдающих за стрельбами — луч абсолютно безвреден и отсутствие проводов позволит Вам это сделать
|Вы можете размещать мишени и стрелков так как Вам удобно или так как позволяет Ваше помещение Вы не ограничены ничем При этом стрелки могут находиться даже за спинами наблюдающих за стрельбами — луч абсолютно безвреден и отсутствие проводов позволит Вам это сделать
|Надежность
|Наличие проводов — приводит к их обрывам или повреждением в том числе разьемов и штекеров что делает проводной тренажер — менее надежным по сравнению с беспроводными
|Отсутствие проводов — делает тренажер более простым и надежным Вы больше не будете следить за тем чтобы провода на полу не заломались или не были чем-то пережаты
|Отсутствие проводов — делает тренажер более простым и надежным Вы больше не будете следить за тем чтобы провода на полу не заломались или не были чем-то пережаты
|Мишени и количество
стрелковых направлений
|Количество мишеней ограничено физически вы платите за каждую не дешевую электронную мишень и дополнительно следите за ее аккуратным использованием Повредив мишень — Вы делаете весь Тренажер / ТИР непригодным к использованию Количество стрелковых направлений ограничивается количеством мишеней- и не превышает 1-4 направлений!
|Количество мишеней — не ограничено! Они выводятся на проектором на любую поверхность или просто на мотовый LED монитор / экранКоличество стрелковых направлений не ограничено! Вы можете выводит на экран столько мишеней — сколько можно помемтить на Вашем экране
|Количество мишеней — от 1 до 8 Они бесплатны! Просто распечатайте их прямо из программы Количество стрелковых направлений от 1 до 8
|Мишени ассортимент
|Ассортимент мишеней крайне ограничен Зачастую не более 2 видов мишеней: Грудная мишень №4 и спортивная №8 — либо одна из них
|Не менее 42 видов мишеней: — Спортивные мишени 4,7,8,9,10 — Мишени курса стрельб МО — Мишени курса стрельб МВД — Мишени из курса практической стрельбы
|Не менее 7 видов мишеней: — Спортивные мишени 4,7,8,9,10 — Мишени курса стрельб МО №4 №6
|Мишени имитация
удаления
|Имитация расстояния — ограничена количеством мишеней Для каждого отдельного случая (упражнения) — Вам потребуется новая мишень — вид мишени — имитация удаления
|Имитация расстояния достигается цифровым способом за счет приближения — увеличения и удаления — уменьшения мишени Для точного математического расчета размераотображаемой мишени учитываются следующее: — Размер экрана отображающего мишени — Расстояние стрелка от экрана — Необходимое удаление мишени (от 1 до 800 метров)
|Имитация расстояния достигается следующим способом: за счет приближения — увеличения и удаления — уменьшения мишени Мишени различной степени удаления можно вывести на печать прямо из программы
|Оружие
|Только полностью переделанные макеты с торчащей из ствола камерой или громоздкие насадки все это с проводами
|НЕТ ПРОВОДОВ Оружие по весу и габаритам соответствуеторигинальным прототипам боевого оружия Если у Вас уже есть ММГ или пневматика Можно использовать вставки и насадки не вносящие изменений в баланс и внешний вид оружия
|НЕТ ПРОВОДОВ Оружие по весу и габаритам соответствует оригинальным прототипам боевого оружияЕсли у Вас уже есть ММГ или пневматика Можно использовать вставки и насадки не вносящие изменений в баланс и внешний вид оружия
|Настройки
|Только предустановленные упражнения Только 2 типа мишеней
|Более 50 предустановленных стрелковых упражнений
для НВП / сдачи норм по стрельбе / Спортивной стрельбыВозможность создания собственных упражнений
и редактирования существующей базы упражнений
Обязательно ли использование проектора? Есть у Вас электронные лазерные тиры без проектора?
Использование проектора обязательно только для интерактивного тира — где мишени проецируются на экран.
Для электронного тира — проектор не нужен — мишени можно распечатать на принтере прямо из программы или использовать свои мишени (№4 грудная / №4, №7, №8, №9, №10 — круглые — спортивные мишени)
Какие условия рассрочки или отсрочки вы предоставляете?
Условия отсрочки и рассрочки платежа возможны по согласованию с менеджером, все такого рода решения принимаются индивидуально. Чтобы узнать о возможности рассрочки и отсрочки платежа — заполните форму:
Что если у меня уже есть: Пневматическое оружие / массогабаритные макеты оружия - Компьютер или ноутбук - Проектор?
Для организации полноценного интерактивного стрелкового тренажера Вам необходимо всего лишь:
- Программное обеспечение
- Камера
- Насадка либо вставка в макет оружия
Т.е. Вы сможете купить электронный лазерный тир / интерактивный стрелковый тренажер существенно сэкономив!
Более того у наших менеджеров периодически бывают специальные предложения для образовательных учреждений, где можно приобрести оборудование либо по специальной цене: скидка до 70% либо на специальных условиях: отсрочка / рассрочка платежа.
Также наши менеджеры помогут Вам подготовить все необходимые документы для организации аукциона по 44 и 223 ФЗ включая техническое задание и конкурентные ценовые предложения.